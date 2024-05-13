Общество 13 мая 2024, 12:18 Эксперт по уходу за шерстью питомцев Рудич: экономия на расходниках — основная ошибка начинающего грумера

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Специалист по уходу за шерстью питомцев Ольга Рудич перечислила основные ошибки начинающих грумеров. Представители данной профессии не должны давать волю брезгливости, отметила эксперт в беседе с RuNews24.ru.

Еще один важный просчет — экономия на расходниках. Для каждой процедуры существуют ножницы разного вида и определенные рецепты косметики, пояснила Рудич.

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По ее словам, к упущениям также относятся переоценка возможностей, дефицит знаний и преуменьшение важности работы с хозяином животного.