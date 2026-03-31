Эксперт по уходу за растениями Зеленцов рекомендовал не вычищать участок до «голой земли»

Весенние работы на дачном участке требуют тщательного подхода к состоянию почвы и растений после зимнего периода. Подробнее рассказал специалист по уходу за растениями сервиса «Профи.ру» Григорий Зеленцов в интервью «Известиям» .

Эксперт подчеркнул, что приступать к работам стоит при стабильной плюсовой температуре и после схода основного снежного покрова.

«Главная ошибка — спешка. Многие дачники выходят в сад при первых теплых днях, но почва еще не прогрелась, а растения находятся в состоянии покоя. Это может привести к повреждению корней и замедлению роста», — отметил он.

Первым делом следует заняться уборкой территории: удалить прошлогоднюю листву, сухие ветки и мусор. Однако не стоит зачищать участок до «голой земли», так как в растительных остатках могут зимовать полезные насекомые.