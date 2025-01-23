Эксперт по цифровым угрозам Вураско: шпионские ПО сложно заметить обычному пользователю

Директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско рассказал сайту «Аргументы и факты» , что продвинутые вредоносные программы сложно заметить пользователям смартфонов.

Он указал на два признака, свидетельствующих о заражении телефона шпионским ПО. Это появление непонятных кодов подтверждения операций и внезапное открытие приложений без участия пользователя.

Вураско обратил внимание, что подобные сообщения обычно остаются незаметными для владельца телефона, а самопроизвольное открытие программ не всегда должно вызывать беспокойство.

Эксперт добавил, что сегодня существуют два основных вида троянских программ: одни предназначены для удаленного управления телефоном, другие крадут конфиденциальные данные, оставаясь незамеченными и самоуничтожаясь после завершения своей задачи.

Для предотвращения заражения необходимо избегать попадания вредоносного ПО на телефон.