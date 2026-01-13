Эксперт по цифровому этикету Лукинова рекомендовала согласовывать отправку голосовых сообщений в онлайн-переписках

Правила цифрового этикета важны для эффективного общения, особенно в деловой среде. Эксперт по цифровому этикету и деловой переписке Ольга Лукинова поделилась с kp.ru советами, как избежать распространенных ошибок в онлайн-переписках.

По словам специалиста, отправка голосовых сообщений без предварительного согласия может вызвать раздражение. Лучше отправить текстовое сообщение с просьбой о голосовом или расшифровать свое сообщение и отправить его в виде текста.

Формулировки с подвохом: фразы вроде «Есть минутка?» или «Можно маленькую просьбу?» могут звучать манипулятивно. Лучше сразу описать задачу максимально ясно.

Приветствия: лишние слова вежливости в переписке могут отвлекать. Вместо нескольких приветственных сообщений лучше написать одно, содержащее и приветствие, и просьбу.

«Заранее спасибо»: эта фраза может звучать как требование, а не как просьба. Лучше завершить просьбу фразой «Я буду очень благодарен за помощь».

Избыточно краткие ответы могут быть прочитаны с разной интонацией. Лучше использовать более развернутые ответы, например, «Ок, спасибо, что рассказал». Использование капслока и множества восклицательных знаков может восприниматься как крик. Лучше конкретно сообщить сроки и чем чреват срыв.

Точка в конце сообщения: в цифровом этикете еще не сформировалось правило, ставить точку или нет. Незнакомому человеку пишите официально, с точками. В других случаях ориентируйтесь на собеседника, подчеркнула Лукинова.