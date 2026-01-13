Эксперт по цифровому этикету Лукинова призвала отправлять голосовые сообщения по предварительному согласию

В мире онлайн-коммуникаций важно соблюдать определенные правила, чтобы избежать недопонимания и конфликтов. Эксперт по цифровому этикету Ольга Лукинова поделилась советами, сообщил сайт KP.RU .

По словам эксперта, отправка голосовых сообщений без предварительного согласия может вызвать раздражение, ведь нарушается симметрия в общении.

«Очень нужно отправить голосовое? Сначала спросите (текстом!), удобно ли это собеседнику. А лучше надиктуйте просьбу в свой телефон (проговаривайте и знаки препинания) и отправьте расшифровку», — предложила специалист.

Она также предупредила, что фразы вроде «Есть минутка?» или «Можно маленькую просьбу?» могут звучать манипулятивно. Вместо этого лучше сразу описать задачу максимально ясно.