Эксперт по цифровой грамотности Скалько: важно завести несколько паролей длиной в восемь символов
Преподаватель проекта «Московское долголетие» по цифровой грамотности Святослав Скалько рассказал, как защитить личные данные от кибермошенников. Слова эксперта опубликовало РИАМО.
Он посоветовал придумать три-четыре разных пароля, которые можно чередовать для разных приложений. Сама комбинация должна содержать как минимум восемь символов, добавил специалист.
Скалько также напомнил, что открывать вложения и ссылки от неизвестных отправителей в мессенджерах крайне опасно. То же самое касается даже подозрительных сообщений от друзей и родственников.
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