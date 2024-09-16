Эксперт по цифровой грамотности Скалько: важно завести несколько паролей длиной в восемь символов

Преподаватель проекта «Московское долголетие» по цифровой грамотности Святослав Скалько рассказал, как защитить личные данные от кибермошенников. Слова эксперта опубликовало РИАМО .

Он посоветовал придумать три-четыре разных пароля, которые можно чередовать для разных приложений. Сама комбинация должна содержать как минимум восемь символов, добавил специалист.

Скалько также напомнил, что открывать вложения и ссылки от неизвестных отправителей в мессенджерах крайне опасно. То же самое касается даже подозрительных сообщений от друзей и родственников.