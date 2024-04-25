Эксперт по цифровой безопасности Молчаков: государство должно решать вопрос о цифровой грамотности населения | 360°

Общество 25 апреля 2024, 14:57 Эксперт по цифровой безопасности Молчаков: государство должно решать вопрос о цифровой грамотности населения

Читать 360 в

Эксперты в области цифровой безопасности Никита Молчаков и Нина Олиндер в беседе с изданием «Взгляд» назвали основные методы защиты от кибермошенников и кибербуллинга.

По их словам, в первую очередь государство должно реагировать на возникающие риски. От властей требуется как нормативное регулирование, так определение органов, которые будут нести ответственность за информационную безопасность.

Реклама

Во время выступления на международном научно-практическом форуме «Право цифровой безопасности» специалисты подчеркнули, что не менее важным остается вопрос о повышении цифровой грамотности среди населения.