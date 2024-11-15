Эксперт по цифровой безопасности Фомин: настоящие QR-коды в общественных местах могут заменить ложными

Оказаться на фишинговом сайте и передать мошенникам данные банковской карты можно при переходе по поддельному QR-коду. Чаще всего нарваться на замену можно в общественных местах. Об этом рассказал руководитель группы аналитиков по информационной безопасности «Лиги Цифровой Экономики» Виталий Фомин сайту «Аргументы и Факты».
Так, злоумышленники используют такую уловку в системах проката велосипедов или самокатов. Любителям онлайн-шопинга аферисты рассылают электронные письма якобы от имени популярных брендов, отметил эксперт.
Кроме того, преступники могут создавать профили в социальных сетях, с которых отправляют другим пользователям ссылки на конкурсы и розыгрыши. При переходе на гаджет устанавливается вредоносное программное обеспечение, предупредил Фомин.
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