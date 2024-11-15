Эксперт по цифровой безопасности Фомин: настоящие QR-коды в общественных местах могут заменить ложными

Оказаться на фишинговом сайте и передать мошенникам данные банковской карты можно при переходе по поддельному QR-коду. Чаще всего нарваться на замену можно в общественных местах. Об этом рассказал руководитель группы аналитиков по информационной безопасности «Лиги Цифровой Экономики» Виталий Фомин сайту «Аргументы и Факты».