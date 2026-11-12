Специалист по трудовым отношениям Луговинова разъяснила правила составления графика отпусков

Работодатель вправе составлять график отпусков без сбора пожеланий и согласования дат с сотрудниками. Об этом сообщила руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Ольга Луговинова в беседе с RT .

По ее словам, закон не обязывает бизнес собирать пожелания или согласовывать даты с каждым сотрудником, однако при планировании нужно учитывать права определенных категорий работников. Выбирать удобное время отпуска могут родители с тремя и более детьми (пока младшему нет 14), родители детей-инвалидов и почетные доноры. Отпуск совместителя должен совпадать с отдыхом по основному месту работы.

Если у сотрудника нет законного права выбора, даты определяются с учетом производственных задач. Тем не менее Луговинова предупредила, что составление графика без обсуждения может снизить лояльность команды. Даже когда закон не требует согласования, обсуждение помогает заранее учесть семейные планы и распределить нагрузку.