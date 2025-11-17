Эксперт по трудовому праву Петрова отметила, что изменение расчета отпусков выгодно для работников

Эксперт по трудовому праву Ольга Петрова в интервью сайту телеканала «Звезде» заявила, что исключение выходных из расчета отпусков выгодно для работников. По ее словам, сотрудники смогут отдыхать больше дней, получая отпускные только за рабочие.

«Если вы берете на семь дней отпуск, а внутри выходной, то получается, что вы используете только шесть дней отпуска. А по факту гуляете семь», — объяснила Петрова.

Однако для работодателей такая инициатива может быть не так привлекательна, поскольку увеличит количество дней отсутствия сотрудников на рабочем месте, подчеркнула Петрова.