Эксперт по транспорту Смирнов положительно оценил функцию замедления электросамокатов

Кикшеринговые сервисы постоянно совершенствуют программные решения в сфере безопасности. Об этом рассказал директор по развитию компании «STEP. Транспортные решения» Алексей Смирнов в беседе с Neva.Today.

Эксперт положительно оценил функцию «Антитандем», которая позволяет находиться на самокате только одному человеку. Кроме того, эффективной мерой специалист назвал замедление СИМ.

«Медленные зоны позволяют контролировать скорость самокатов в местах наибольшего скопления людей и в целом управлять их перемещением по городу», — пояснил Смирнов.

Он также выделил идею о «поворотниках», благодаря которым перемещения электросамокатов становятся предсказуемыми.

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