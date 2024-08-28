Эксперт по транспорту Смирнов положительно оценил функцию замедления электросамокатов
Кикшеринговые сервисы постоянно совершенствуют программные решения в сфере безопасности. Об этом рассказал директор по развитию компании «STEP. Транспортные решения» Алексей Смирнов в беседе с Neva.Today.
Эксперт положительно оценил функцию «Антитандем», которая позволяет находиться на самокате только одному человеку. Кроме того, эффективной мерой специалист назвал замедление СИМ.
«Медленные зоны позволяют контролировать скорость самокатов в местах наибольшего скопления людей и в целом управлять их перемещением по городу», — пояснил Смирнов.
Он также выделил идею о «поворотниках», благодаря которым перемещения электросамокатов становятся предсказуемыми.