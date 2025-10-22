Эксперт по транспорту Ефимов обеспокоился ситуацией с передвижением курьерских мопедов по тротуарам

Президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов в беседе с ИА НСН выразил обеспокоенность ситуацией с передвижением курьерских мопедов по тротуарам и пешеходным зонам, подчеркнув, что это нарушает права граждан и угрожает их безопасности.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил запретить движение курьерских транспортных средств по пешеходным зонам и велодорожкам.

Ефимов поддержал эту инициативу, подчеркнув, что тротуары предназначены исключительно для пешеходов и использование их для проезда транспорта представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. Он подчеркнул, что Конституция РФ гарантирует гражданам право на безопасность и охрану здоровья, и эксплуатация мопедов на тротуарах нарушает это право.