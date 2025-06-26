Эксперт по торговле Шапкин допустил онлайн-продажи российского вина

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин обсудил вопрос введения онлайн-торговли алкоголем в беседе с ОТР . Такие меры принесут больше преимуществ производителям, отметил эксперт.

По его словам, реализация предложения сделает процесс покупок удобнее, например позволит заказывать вино одновременно с продуктами питания. Однако специалист напомнил о действующих ограничениях.

«Здесь вот, наверное, нужно решить чисто техническую проблему, именно для российского вина сделать исключение. И, я думаю, прекрасно с этим сетевые супермаркеты справятся: и с контролем за возрастом, и за временем поставки», — отметил специалист.

Шапкин пояснил, что в данном случае покупателям будет достаточно единожды подтвердить возраст в личном кабинете. Технических проблем в самом процессе эксперт не увидел.