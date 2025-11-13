Эксперт по торговле Максимов предложил продумать налоговые льготы для сельских магазинов

Вице-президент «Опоры России», руководитель комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов предложил ослабить административный пресс для небольших сельских магазинов. Об этом сообщило ИА НСН .

Эксперт отметил, что современные тенденции заставляют сельских жителей обращаться к сервисам доставки даже для приобретения питьевой воды, поэтому поддержка мелких торговых точек крайне важна.

«Если численность населения того или иного поселения достигает определенного уровня, там свои магазины открывают крупные федеральные сети, и тогда небольшие магазины, как правило, закрываются», — напомнил специалист.

Максимов счел целесообразным разработать систему налоговых льгот для небольших сельских магазинов, чтобы поддержать торговлю.