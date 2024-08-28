Эксперт по телекоммуникационным сетям Ящук: только один провайдер может обеспечить бесперебойный Wi-Fi в поездах

Руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети Игорь Ящук в беседе с ИА НСН прокомментировал предложение депутата Госдумы Ярослава Нилова рассмотреть вопрос внедрения Wi-Fi на ж/д маршрутах и в самолетах.

По словам эксперта, лишь один российский провайдер обладает достаточно развитой инфраструктурой для обеспечения бесперебойного Wi-Fi в поездах. Другое дело, что данный проект требует больших денежных затрат.

«Необходимо построить объекты сотовой связи по территории ж/д сообщения, расставив станции в километре друг от друга. <…> Однако подобное требует серьезных затрат», — сказал собеседник агентства.