Эксперт по технологиям Мясоедов указал на уязвимости в безопасности устройств категории «интернета вещей»

Программист из Индии сообщил, что получил несанкционированный доступ к роботам-пылесосам компании DJI. Он смог просматривать изображения с камер устройств, установленных в домах пользователей. Эксперт по технологиям Павел Мясоедов в беседе с Авторадио подчеркнул, что такие устройства относятся к категории «интернета вещей» и имеют определенные уязвимости.

Одной из основных причин является недостаток ресурсов у разработчиков и производителей: когда устройство продается по цене ниже рыночных аналогов, это может указывать на ограниченные инвестиции в информационную безопасность. Данные пользователей передаются в облачные сервисы, и их защита зависит от политики компании. Кроме того, существует риск компрометации самих облачных платформ, даже у известных брендов. В случае успешной атаки злоумышленники могут получить доступ к пользовательской информации.

Ранее также фиксировались инциденты с подключенной техникой, включая случаи вмешательства в работу умных устройств для домашних животных.