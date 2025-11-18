Эксперт по технологиям Комлев сообщил, что наличие цифрового следа не всегда имеет негативный характер

Наличие цифрового следа не всегда имеет негативный характер. Такое мнение в беседе с ИА НСН высказал исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

Эксперт подчеркнул: «Такой след может помочь найти потерявшегося человека». Он также отметил, что профессия «Специалист по моделированию, сбору и анализу цифрового следа» не будет относиться к сфере IT, поскольку ее область применения шире одной отрасли.

Тем временем депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова выступили с инициативой о внедрении механизма эскроу-счетов для сделок с единственным жильем. Как считают парламентарии, это защитит россиян от различных мошеннических схем. Свою инициативу они адресовали вице-премьеру Марату Хуснуллину.