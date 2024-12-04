Эксперт по технике Гуськов предупредил, что Россия может остаться без кондиционеров из-за таможенных правил

Новые таможенные правила могут привести к тому, что в Россию перестанут поставлять кондиционеры, а в стране такую технику не производят. Об этом в беседе с НСН рассказал представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.
Он объяснил, что сейчас изменились правила лицензирования. Из-за этого таможенники не пропускают в Россию ряд приборов бытовой техники. В частности, речь идет о холодильниках и кондиционерах.
«Если до сентября порядка 10% товаров попадали под лицензирование, то по новым правилам это уже 90%», — отметил эксперт.
Он добавил, что лицензии получить сложно. В результате это может привести к тому, что в российских магазинах просто не останется кондиционеров.
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