Эксперт по технике Гуськов предупредил, что Россия может остаться без кондиционеров из-за таможенных правил

Новые таможенные правила могут привести к тому, что в Россию перестанут поставлять кондиционеры, а в стране такую технику не производят. Об этом в беседе с НСН рассказал представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.

Он объяснил, что сейчас изменились правила лицензирования. Из-за этого таможенники не пропускают в Россию ряд приборов бытовой техники. В частности, речь идет о холодильниках и кондиционерах.

«Если до сентября порядка 10% товаров попадали под лицензирование, то по новым правилам это уже 90%», — отметил эксперт.

Он добавил, что лицензии получить сложно. В результате это может привести к тому, что в российских магазинах просто не останется кондиционеров.