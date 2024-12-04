Эксперт по связи Лопатин посоветовал установить на смартфон пароль или биометрическую защиту

Злоумышленники часто пытаются завладеть персональной информацией, которая хранится на мобильных телефонах. Чтобы обезопасить себя от утечки данных, необходимо установить на устройство пароль или биометрическую защиту. Об этом рассказал старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин в беседе с RT.
Специалист добавил, что минимизировать риски взлома можно с помощью двухфакторной аутентификации. Сегодня эту функцию поддерживает большинство приложений. Среди них — VK, Telegram и различные цифровые кошельки.
Однако скачивать приложения следует только из официальных источников. Это поможет свести к нулю вероятность установки фишингового сервиса или вредоносной программы, заключил Лопатин.
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