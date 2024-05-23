Эксперт по строительству Тарасов назвал Ялту и Алушту самыми привлекательными городами для застройщиков в Крыму

Наиболее привлекательными для застройщиков в Крыму становятся те города, у которых есть выход к морю. Об этом «Крыму 24» рассказал министр жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма Никита Тарасов.
Он отметил, что девелоперы выбирают в основном Евпаторию, Ялту и Алушту. Также пользуется популярностью Симферополь. Несмотря на то, что у города нет выхода к морю, он отличается высокой деловой активностью, добавил «Петербургский дневник».
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