Эксперт по строительству Лазовский: при покупке жилья следует обращать внимание на репутацию застройщика

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский в беседе с Life рассказал, что при покупке квартиры в новостройке на этапе котлована первым делом следует обращать внимание на репутацию и профессионализм застройщика.

Многие застройщики не допускают к приемке никого, кроме собственника, хотя у них есть право пригласить специалиста.

«По новым изменениям в законодательстве, негрубые нарушения не являются основанием для неподписания акта приемки. Они фиксируются и устраняются позднее — обычно в формате работы УК», — добавил он.

Тем, кто приобретает квартиру в сданном доме, Лазовский посоветовал брать с собой строительного эксперта и тщательно изучать качество жилья.