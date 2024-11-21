Эксперт по страхованию Демешева: при выборе страхового полиса нужно обращать внимание на условия

Эксперт по страхованию Екатерина Демешева в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» призвала при выборе страхового полиса обращать внимание на условия.

Специалист отметила, что ко дню рождения или каким-то другим праздникам компании действительно предлагают акции, однако важно смотреть на то, что изначально написано на картинке.

«Когда вы, например, молодой человек, полис будет дешевле. Когда человек категории 40+, полис будет дороже», — отметила Демешева.

Если человек хочет застраховать свою жизнь, сотрудники страховых компаний будут смотреть на наличие у него заболеваний, пояснила собеседница.