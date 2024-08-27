Эксперт по стилю Белов завил, что сериал In Vogue: The 90s расскажет о безвкусице того времени

В России в 1990-х годах были популярны малиновые пиджаки и яркие принты. Это считалось стильным и актуальным, хотя сегодня может восприниматься как безвкусица. Об этом рассказал НСН международный стилист Александр Белов.

В Сети появился трейлер документального сериала In Vogue: The 90s, который в шести частях расскажет о революции в моде 1990-х с точки зрения редакторов Vogue, таких как Хэмиш Боулз, Эдвард Эннинфул, Тонн Гудман и Анна Винтур. Кроме того, свои воспоминания об этой эпохе поделятся знаменитости из мира моды, кино, музыки и шоу-бизнеса, включая Ким Кардашьян, Викторию Бекхэм, Кейт Мосс, Сару Джессику Паркер и других. Белов также озвучил тенденции моды в России того времени.

По его словам, в моде были яркие малиновые пиджаки, броские аксессуары, широкие брюки, клеш и живые принты. Все это считалось стильным и актуальным, хотя сегодня может восприниматься как безвкусие.

Спортивные костюмы также пользовались популярностью. Основными законодателями моды в то время выступали поп-звезды, которые были на пике популярности. Существовали различные модные журналы, которые вдохновляли людей на покупки вещей, отдаленно напоминающих наряды знаменитостей. Рынки, где продавались товары из Китая и Турции, также были популярны, предлагая вещи, схожие с теми, что носили звезды.