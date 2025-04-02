Эксперт по стилю Белов посоветовал мужчинам добавить красок в гардероб

Мужчины весной часто носят невыразительные серые вещи, однако международный эксперт по стилю Александр Белов посоветовал отходить от этого цвета в пользу более ярких оттенков. Об этом сообщило ИА НСН .

Специалист призвал добавить разнообразие в палитру цветов, ведь такой образ придаст индивидуальности.

«Весна — это время яркое, солнечное, я всегда рекомендую использовать вещи более яркие и солнечные», — пояснил fashion-критик.

По словам эксперта, стоит обратить внимание на узкие силуэты, но при этом важно не забывать о гармонии верха и низа. Белов также указал на отсутствие уникальности в стандартном образе с футболкой и джинсами.