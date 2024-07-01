Эксперт по стилю Белов: одежда из КНДР не заинтересует россиян, которые следят за модой

Одежду, сумки и обувь из Северной Кореи могут начать поставлять в Россию, сейчас бренды рассматривают возможность экспорта. Эти товары вряд ли заинтересуют россиян, которые следят за модой, сообщил эксперт по стилю Александр Белов «Национальной службе новостей».

По его словам, это в первую очередь касается потребителей, которые хорошо разбираются в сегментном и модном дизайне. При этом если северокорейские вещи будут доступными и дешевыми, они найдут свою нишу на российском рынке.

В любом случае оценить качество северокорейской одежды россияне смогут только после ее носки, отметил Белов.