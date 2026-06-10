Эксперт по социальной политике Якубович не увидел полного разрыва с онлайн-средой при удалении аккаунта в соцсетях

Исследования показывают, что усталость от цифрового мира становится все более актуальной проблемой для молодежи. Однако эксперты расходятся во мнениях относительно того, является ли это признаком «бегства из онлайна» или просто эволюцией поведения. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru поясняет, что удаление аккаунтов в соцсетях не всегда означает полный разрыв с онлайн-средой.

Это может быть проявлением цифровой гигиены, когда молодые люди очищают свои цифровые пространства, оставляя только самое необходимое.

Интересной тенденцией является покупка кнопочных телефонов 12% молодых людей. За первый квартал 2025 года продажи кнопочных телефонов в России выросли на 47% по сравнению с началом 2024 года. Поколение, выросшее со смартфоном в руке, первым осознало: бесконечный скроллинг и алгоритмическая зависимость крадут не только время, но и способность концентрироваться. Кнопочный телефон в 2026 году — это манифест контроля над собственным вниманием.

Мнения экспертов относительно эффективности практик, таких как ограничение экранного времени и отказ от соцсетей, расходятся. Психолог Ольга Романив отмечает, что цифровой детокс способствует восстановлению нервной системы и сохранению внутреннего баланса. Однако политический психолог Артур Вафин подчеркивает: временные лимиты не меняют саму модель цифрового поведения. Гораздо продуктивнее развивать культуру осознанного использования сети — навыки критического восприятия информации и управления вниманием.