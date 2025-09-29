Эксперт по снижению веса Крайник сообщила, что восприятие собственного тела во многом обусловлено подсознанием

Вес и фигура человека формируются не только физиологическими особенностями, но и внутренними психологическими факторами. Об этом рассказала эксперт по снижению веса Марина Крайник в интервью RuNews24.ru .

Марина объяснила, что наше восприятие собственного тела и пищевые привычки во многом обусловлены подсознанием. Внутренние убеждения, сформированные в детстве и молодости, влияют на нашу самооценку и принятие решений. Очень часто препятствием к снижению веса становятся психологические барьеры, такие как боязнь неудач, неуверенность в себе и укоренившиеся привычки.

Она подчеркнула, что настоящая работа по снижению веса начинается с понимания механизмов, управляющих нашим поведением. Нередко переедание связано с эмоциями, стрессом или скукой, и еда становится способом самозащиты и утешения. Если мы осознаем и признаем эти мотивы, мы можем научиться справляться с ними иными способами, без еды.

Кроме того, важными факторами являются семейные установки и окружающая среда. Фразы вроде «все в моей семье полные» или «после определенного возраста худеть бесполезно» могут сформировать менталитет жертвы и препятствовать здоровому образу жизни.

Проработав внутренние блоки и осознавая истинные причины лишнего веса, человек может обрести гармонию с самим собой и достичь желаемого результата. Работа с психологом или специалистом по снижению веса поможет раскрыть подсознательные причины пищевых привычек и разработать эффективные стратегии похудения.