Эксперт по санитарной оценке объектов Меньшиков напомнил о важности СИЗ при обработке помещения от насекомых

При самостоятельном использовании препаратов для борьбы с насекомыми необходимо помнить о средствах индивидуальной защиты (СИЗ). О мерах безопасности при обработке помещений от паразитов рассказал специалист по санитарной оценке объектов Алексей Меньшиков в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

Эксперт напомнил о важности защиты кожи и органов дыхания. Для этого подойдут перчатки, костюм и обычный респиратор.

При работе аэрозолем можно использовать полную лицевую маску, которая закрывает глаза, рот и нос. После проведения процедуры помещение следует тщательно проветрить и промыть все поверхности, резюмировал Меньшиков.