Эксперт по саморазвитию Алексеев рассказал, что более пяти часов экранного времени в день негативно влияют на психику
Основатель велнес-экосистемы «Мира» Андрей Алексеев RuNews24.ru обозначил рекомендуемое количество времени для пользования гаджетами.
Как отметил эксперт по саморазвитию, до трех часов ежедневно — безвредно, более пяти негативно влияет на психику, свыше восьми грозит хроническими расстройствами.
«Цифровая гигиена необходима каждому, ведь чрезмерное увлечение технологиями мешает полноценно жить и отдыхать», — цитирует специалиста Тульская Служба Новостей.
Сокращение экранного времени с восьми до пяти часов снизит стресс, сон станет лучше при отказе от устройства вечером. Выходные без телефонов и компьютеров окажут значительный оздоровительный эффект, подчеркнул Алексеев.