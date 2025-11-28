Основатель велнес-экосистемы «Мира» Андрей Алексеев RuNews24.ru обозначил рекомендуемое количество времени для пользования гаджетами.

Как отметил эксперт по саморазвитию, до трех часов ежедневно — безвредно, более пяти негативно влияет на психику, свыше восьми грозит хроническими расстройствами.

«Цифровая гигиена необходима каждому, ведь чрезмерное увлечение технологиями мешает полноценно жить и отдыхать», — цитирует специалиста Тульская Служба Новостей.

Сокращение экранного времени с восьми до пяти часов снизит стресс, сон станет лучше при отказе от устройства вечером. Выходные без телефонов и компьютеров окажут значительный оздоровительный эффект, подчеркнул Алексеев.