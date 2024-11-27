Эксперт по самообороне Кикалишвили: при встрече с агрессором можно использовать свисток и баллончик

Ректор Академии самообороны и безопасности Константин Кикалишвили рекомендовал не вступать в конфликт при встрече с агрессором. Лучше попытаться разрешить ситуацию спокойным разговором, отметил эксперт в беседе с « Москвой 24 ».

Специалист также посоветовал обращать внимание на возможные столкновения. Например, если на пути стоит шумная пьяная компания, стоит обойти ее.

«Для защиты от агрессора надо носить с собой элементарное средство — газовый баллончик. Его можно использовать, когда вы видите, что ситуация выходит за грань», — сообщил Кикалишвили.

По его словам, еще один инструмент для самозащиты — свисток, громкий звук которого привлечет внимание окружающих. Переходить к более радикальным действиям стоит лишь в том случае, когда оппонент нанес травму или ранение.