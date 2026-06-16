Эксперт по рынку труда Лимонова заявила, что большинство людей ищет в работе не только деньги

Эксперт по вопросам рынка труда Елена Лимонова в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказала мнение о том, что ориентация сотрудников исключительно на финансовую сторону работы может негативно сказаться на их карьерном росте.

Лимонова подчеркнула, что лишь малый процент людей приходит на работу только за деньгами. Большинство же ищет интересные проекты и возможности для развития.

«Те люди, которые приходят на работу только за деньгами, никогда не строят карьеру», — отметила она.

Эксперт также подчеркнула, что механизм двойной оплаты за сверхурочную работу неэффективен, так как от сотрудников, ориентированных только на заработок, нельзя ожидать высокой отдачи. Напротив, те, кто готов задержаться на работе ради интересного проекта или командной задачи, приносят больше результатов.