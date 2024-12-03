Эксперт по рынку труда Гриненко рассказала о росте популярности корпоративных университетов

Экономика России все больше нуждается в высококвалифицированных специалистах, которые имеют узкие компетенции, необходимые для конкретных организаций. На этом фоне в последние годы стали появляться корпоративные университеты, рассказала доцент кафедры социальных технологий РАНХиГС, эксперт по рынку труда Тамара Гриненко в интервью сайту «ФедералПресс» .

Специалист отметила, что тренд на самостоятельное взращивание кадров отечественными предприятиями и корпорациями набирает обороты. Так, обучающие программы переподготовки под узкие требования есть у «Магнита», «Ростелекома», Segezha Group.

Гриненко также напомнила о существовании таких национальных проектов, как «Профессионалитет» и «Кадры». В рамках последнего студенты проходят практику и пишут дипломные работы по заказу работодателя.