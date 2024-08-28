Эксперт по рынку ретейла Карпов сообщил, что ограничение наценки торговых сетей не снизит цены на яйца

Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с ИА НСН сообщил о том, что ограничение наценки торговых сетей не поможет снизить цены на яйца. По его словам, птицефабрики отказываются от долгосрочных контрактов, поскольку они не представляют выгоды в условиях нестабильного рынка.