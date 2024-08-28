Эксперт по рынку ретейла Карпов сообщил, что ограничение наценки торговых сетей не снизит цены на яйца

Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с ИА НСН сообщил о том, что ограничение наценки торговых сетей не поможет снизить цены на яйца. По его словам, птицефабрики отказываются от долгосрочных контрактов, поскольку они не представляют выгоды в условиях нестабильного рынка.

Собеседник издания считает, что ограничения — это неправильный путь. Производителям важно обеспечить конкуренцию, а торговым сетям — достаточное предложение на рынке.

«В стране достаточно большое число птицефабрик, в какой-то мере они являются монополистами в своих отдельно взятых регионах», — пояснил Карпов.

Ранее издание РБК писало, что за последние семь месяцев средняя наценка торговых сетей на яйца составила 20%.

Семья 16-миллионного гостя выставки «Россия» рассказала о поездке в Самарскую область

Зачем Зеленскому новый «саммит мира», если у него есть «план перемоги» над Россией?

Президент Украины Владимир Зеленский. Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Возвращение за свои. Туристы, брошенные «Аэрофлотом» за границей, дошли до Верховного суда

Maksim Konstantinov

«Как с цепи сорвутся». Что сулит коридор затмений осенью-2024

Пироги с орехами и баня. Как отметить православный праздник Ореховый Спас

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте