Эксперт по рынку ретейла Карпов сообщил, что ограничение наценки торговых сетей не снизит цены на яйца
Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с ИА НСН сообщил о том, что ограничение наценки торговых сетей не поможет снизить цены на яйца. По его словам, птицефабрики отказываются от долгосрочных контрактов, поскольку они не представляют выгоды в условиях нестабильного рынка.
Собеседник издания считает, что ограничения — это неправильный путь. Производителям важно обеспечить конкуренцию, а торговым сетям — достаточное предложение на рынке.
«В стране достаточно большое число птицефабрик, в какой-то мере они являются монополистами в своих отдельно взятых регионах», — пояснил Карпов.
Ранее издание РБК писало, что за последние семь месяцев средняя наценка торговых сетей на яйца составила 20%.