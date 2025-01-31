Эксперт по ретейлу Карпов: покупка алкоголя по биометрии не будет популярна в РФ

В конце 2025 года спиртное начнут продавать в российских розничных магазинах по биометрии. В беседе с ИА НСН нововведение прокомментировал эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.

Несмотря на удобство функции, отметил специалист, россияне вряд ли станут пользоваться этой услугой из-за опасений за сохранность своих персональных данных.

«Потребители не хотят, чтобы возникали какие-то штрафы, которые распознаются по биометрии и так далее. Люди не понимают, где эта информация может быть использована самим государством потом», — пояснил Карпов.

По его словам, риск утечек сведений остается актуальным, поскольку даже государственные структуры периодически становятся жертвами таких ситуаций.