Эксперт по ремонту Орехов предупредил о рисках переломов из-за кривого пола в доме

Неровности на полу могут стать причиной травм даже для взрослых и физически крепких людей, сообщил NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.

По словам специалиста, выравнивание пола — важная инженерная задача, влияющая на безопасность, срок службы покрытия и семейный бюджет.

«Согласно данным центров травматологии, падения из-за неровных полов и ступенек занимают устойчивое место», — отметил Орехов.

В новостройках российских городов, даже в домах бизнес-класса, инспекторы часто обнаруживают перепады высот между плитами перекрытия от четырех до 10 миллиметров.