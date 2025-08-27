Эксперт по ремонту Демидов посоветовал провести срочную диагностику смартфона при сильном нагреве

Если смартфон ведет себя необычно, особенно после долгого пребывания на солнце или контакта с водой, необходимо сразу обратиться в сервисный центр. Мастер по ремонту техники с платформы «Авито Услуги» Михаил Демидов рассказал « Газете.ru », что промедление может увеличить стоимость ремонта.

По словам эксперта, один из главных признаков того, что гаджет нужно проверить, — это сильный и постоянный нагрев, особенно когда устройство не активно. Другие тревожные сигналы: резкое снижение производительности, самопроизвольные перезагрузки, быстрая разрядка или медленная зарядка, частые зависания.

Как пояснил специалист, в таких ситуациях необходимо провести диагностику, которая позволит избежать более серьезных проблем со смартфоном.