Эксперт по психологической безопасности Просвирякова: сплетни и высокомерие — главные враги успешной карьеры

Продвижение по карьерной лестнице зависит не только от уровня компетенций сотрудника, но и от его умения не создавать токсическую обстановку в коллективе. Получать высокие должности и большую зарплату зачастую мешают сплетни и высокомерное общение, объяснила эксперт по психологической безопасности на рабочем месте Ирина Просвирякова в разговоре с «Газетой.Ru» .

Она отметила, что работодатель также обращает внимание на то, как сотрудник воспринимает обратную связь. Присваивание себе чужих достижений вряд ли поможет добиться успеха в карьере, приводит слова специалиста «7Дней.ru».

Кроме того, важно не нарушать стандартов и правил компании, которые касаются режима рабочего дня, дресс-кода и прочих трудовых аспектов, добавила Просвирякова.