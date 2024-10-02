Эксперт по продовольствию Юшин рассказал, что мясо в России является экономически доступным товаром

Россия стала одним из четырех ведущих производителей мяса в мире. Эти результаты являются весьма положительными, поскольку экспорт играет ключевую роль в привлечении дополнительных инвестиций в эту отрасль. Об этом радио Sputnik рассказал Сергей Юшин, руководитель Национальной Мясной Ассоциации (НМА)

Он подчеркнул, что в сфере индейки за последние 10 лет с нуля была создана новая, современная и конкурентоспособная отрасль, которая теперь занимает второе место в мире по экспорту данного продукта. Россия поставляет мясо птицы более чем в 60 стран.

Экспорт премиальной говядины осуществляется в государства Персидского залива, включая ОАЭ, а также в Китай и страны Средней Азии. Юшин отметил, что рост потребления мяса в России за последние 10 лет свидетельствует о том, что мясо остается экономически доступным продуктом для россиян.