Эксперт по праву Жуков сообщил о возможности вернуть деньги за сбой интернета по вине оператора

Заместитель декана юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Александр Жуков разъяснил порядок компенсации абонентам мобильных операторов в случае технических неполадок. Об этом сообщил aif.ru .

По словам эксперта, перерасчет возможен только в том случае, если сбой произошел по вине оператора, например из-за неисправности оборудования. Работа системы ПВО к таким ситуациям не относится.

Как отметил Жуков, для подачи жалобы потребителю необходимо собрать доказательства отсутствия качественной связи — это могут быть скриншоты экрана телефона, отображающие отсутствие сигнала или низкий уровень передачи данных. Затем документацию нужно прикрепить к официальной претензии, направляемой компании. В случае отказа компенсировать убытки клиенту стоит обратиться в Роспотребнадзор, добавило Ura.ru.