Эксперт по праву Яковлева напомнила, что сотрудник может уволиться без отработки при тяжелой болезни

Эксперт по трудовому праву компании «Бридж групп» Валентина Яковлева рассказала в беседе с радиостанцией Sputnik о ситуациях, когда сотрудник может уволиться без отработки двух недель.

Специалист напомнила о существовании категорий работников, для которых установлены иные сроки.

«Например, генеральные директора должны уведомить руководство о расторжении договора не менее, чем за месяц», — пояснила эксперт.

Кроме того, есть возможность уволиться без отработки по уважительной причине. По словам Яковлевой, список таких оснований не прописан в законодательстве, поэтому все обговаривается индивидуально. Уважительной причиной могут стать военная служба, тяжелая болезнь сотрудника или члена семьи, а также переезд в другую местность.