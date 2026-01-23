Эксперт по праву Яковлева напомнила, что работодатель не может увеличивать испытательный срок

Испытательный срок для сотрудников не может превышать трех месяцев, однако есть исключения. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в беседе с «Москвой 24» .

Она пояснила, что для руководителей организаций и главных бухгалтеров, их заместителей, а также начальников филиалов и обособленных подразделений максимальный срок может достигать шести месяцев.

«Работодатель не имеет права увеличивать испытательный срок. Но надо учитывать, что данный период автоматически продлевается на время отсутствия сотрудника, например из-за болезни», — предупредила специалист.

По ее словам, есть категории сотрудников, которым нельзя устанавливать испытательный срок. Среди них — беременные женщины и несовершеннолетние.