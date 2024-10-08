Эксперт по праву Девяткин: вопрос о погоде поможет распознать дипфейк
Несколько простых вопросов помогут определить, с кем проходит телефонный разговор: с роботом или человеком. Об этом рассказал заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин сайту телеканала «Звезда».
По его словам, чтобы распознать дипфейк, необходимо уточнить у собеседника, какая сейчас погода. Кроме того, можно задать вопросы из серии «Сколько будет два плюс два?» и «Какой сегодня день?».
«И, как правило, в эти моменты вы будете замечать небольшие паузы, дополнительные промежутки времени между ответами», — пояснил специалист.
Ситуация со сгенерированными аудиосообщениями обстоит сложнее. При подозрениях лучше перезвонить адресату, добавил Девяткин.