Эксперт по праву Чирикова объяснила, что увольнение по собственному желанию не требует согласия работодателя

Увольнение по собственному желанию происходит без согласия работодателя. Об этом RT рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова.

Согласно Трудовому кодексу, работник должен письменно предупредить о прекращении трудового договора за две недели. Срок начинает идти на следующий день после того, как руководитель получит заявление.

«Подпись директора на самом документе юридического значения не имеет. Роль играет факт вручения», — отметила эксперт.

По истечении срока предупреждения сотрудник может прекратить работу. В последний день работодатель обязан издать приказ, выдать документы о трудовой деятельности и полностью рассчитать сотрудника.