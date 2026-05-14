Эксперт по праву Черных напомнила о возможности взять выходной день из отпуска

Чтобы использовать один из дней ежегодного оплачиваемого отпуска в качестве выходного, необходимо согласовать это с работодателем. Подробнее рассказала заведующая кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА Надежда Черных в беседе с РИА «Новости» .

По ее словам, процедура, известная как разделение отпуска на части, регулируется статьей 125 Трудового кодекса РФ, и согласие обеих сторон в этом случае обязательно. Если желаемый день отпуска не включен в утвержденный график, работодатель вправе отказать в предоставлении этого выходного.

Также эксперт подчеркнула, что для оформления дня в счет отпуска требуется заявление от работника и соответствующий приказ от руководителя. При этом оплата производится по среднему заработку, добавил «Ридус».