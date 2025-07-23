Эксперт по пожаротушению Детина назвала перегрев частой причиной взрыва пауэрбанков

Проблема безопасности пауэрбанков становится все более актуальной. Ежегодно фиксируются случаи ожогов и травм из-за возгораний портативных аккумуляторов. Об этом рассказала генеральный директор производителя аэрозольных систем пожаротушения «НПО Соболевский завод» Ксения Детина в беседе с Daily Moscow .

По словам эксперта, даже сертифицированные гаджеты могут быть опасны при неправильном использовании. Возгорания чаще всего происходят из-за перегрева, некачественных компонентов и эксплуатации с нарушением инструкций.

«Нельзя забывать о тревожных признаках неисправности — вздутие корпуса, сладковатый запах, сильный нагрев», — предупредила специалист.

Она рекомендовала приобретать сертифицированные устройства с маркировками CE, RoHS, UL и выбирать модели известных брендов.