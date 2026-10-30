Эксперт по пожарной безопасности Кузнецов призвал отказаться от покупки огнетушителей на маркетплейсе

Проверять огнетушитель нажатием на рычаг при покупке нельзя, так как прибор станет непригодным для дальнейшего использования. Об этом сайту «Вечерняя Москва» сообщил ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.

Специалист пояснил, что огнетушитель является устройством разового действия. После пробного пуска баллон придется выбросить либо отправить на дорогостоящую перезарядку, которую проводят только на спецпроизводстве. Наличие сертификата качества также не гарантирует отсутствие брака: Росстандарт проверяет технологию завода и партию, а не каждый прибор.

Кузнецов посоветовал приобретать средства пожаротушения в специализированных магазинах и выбирать продукцию крупных российских заводов с многолетней историей. Заказ устройств на маркетплейсах он назвал рискованным из-за вероятности получить контрафакт или товар с нарушением условий хранения.