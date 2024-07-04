Эксперт по пожарной безопасности Кузнецов напомнил, что на балконе нельзя хранить шины и горючие жидкости

Летом возрастает число пожаров, отчасти это связано с тем, что люди сами не заботятся о своей безопасности. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов.

Во-первых, многие оставляют в автомобилях под палящим солнцем взрывоопасные предметы. Аэрозоли или зажигалки, а также канистры с бензином могут быть очень опасны в условии высоких температур. Кроме того, стоит разобрать балкон.

«Таких пожаров на балконах, по статистике, очень много, ничего, кроме цветов и, может быть, какого-то складного стульчика, на них хранить летом не стоит», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя оставлять на балконе автомобильные шины. На них может попасть непотушенный окурок от соседей и спровоцировать пожар.

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