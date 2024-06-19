Эксперт по пиву Хавский рассказал, что импортный алкоголь подорожал из-за логистики

В Россию привозят в основном бюджетные марки импортного пива, однако цены на него все равно кусаются. Почему так происходит, KP.RU рассказал член правления «Опоры России» руководитель рабочей группы экспертного совета Росалкогольрегулирования по пивоваренной и слабоалкогольной продукции Игорь Хавский.

По его словам, на ценообразование влияют сразу несколько факторов. В первую очередь, речь идет об удорожании логистики. Сейчас продукция из ЕС идет в четыре раза дольше.

«Мы вынуждены маркировать продукцию за рубежом. В России мы маркировать не можем, потому что существуют большие риски. Например, при выгрузке на наш таможенный склад минимальный срок годности должен составлять 180 дней», — отметил эксперт.

Он добавил, что еще одна причина — в росте курса евро. Кроме того, стало сложнее проводить платежи между банками.