Эксперт по пищевой безопасности Иван Сухацкий назвал пять признаков, по которым можно оценить качество столовой. Свои рекомендации он озвучил в программе SHOT Проверка.

Во-первых, посетителям следует обращать внимание на маркировку готовых блюд, которая указывает время приготовления и срок реализации. Отсутствие такой информации не позволяет оценить свежесть еды. Вторым важным критерием является температурный режим: на раздаче и в местах хранения обязательно должны присутствовать контрольные термометры.

Третий признак — внешний вид персонала. Сотрудники обязаны работать в чистой санитарной одежде и головных уборах, полностью закрывающих волосы, без украшений. Четвертый момент — общее санитарное состояние помещений и оборудования, включая обеденный зал и микроволновые печи для посетителей. Загрязнения свидетельствуют о проблемах с контролем.

Пятый критерий — организация зоны раздачи и хранения посуды. Чистая посуда должна находиться отдельно от грязного инвентаря, мусора и личных вещей сотрудников. Во время проверки эксперт обнаружил нарушения маркировки, температурного контроля и гигиены персонала.