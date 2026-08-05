Эксперт по персоналу Соломатин назвал ошибкой ориентирование на прежний оклад на новой работе

При поиске работы многие специалисты соглашаются на зарплату ниже той, которую могли бы получать с учетом своего опыта и ситуации на рынке. О причинах этого явления рассказал «Известиям» руководитель управления обучения и развития персонала СК «Росгосстрах Жизнь» Денис Соломатин.

Эксперт отметил, что часто люди недооценивают свои навыки. Они сравнивают свои достижения с успехами наиболее выдающихся коллег и делают вывод, что их компетенции недостаточно ценны. Также на ситуацию влияет длительный поиск работы — когда доход нужен срочно, соискатели часто стремятся быстрее получить предложение, не анализируя условия и не пытаясь их улучшить.

Еще одна ошибка — ориентироваться на прежний оклад как на показатель своей рыночной стоимости. Уровень зарплат меняется вместе с рынком труда, и прежний подход, когда к прошлой зарплате просто добавляют определенный процент, не учитывает реальные изменения спроса на навыки.

Ошибки возникают и во время обсуждения зарплаты. Кандидат может первым назвать желаемую сумму и тем самым ограничить возможности для переговоров. Также специалисты нередко оценивают только размер оклада, не учитывая бонусы, премии, дополнительные выплаты и социальные условия.

Чтобы определить адекватный уровень зарплаты, перед поиском работы стоит изучить рынок: сравнить вакансии, изучить предложения компаний, поговорить с рекрутерами и пройти несколько собеседований. Это помогает понять реальные требования работодателей и стоимость конкретных компетенций.